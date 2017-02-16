盛弘去年營收新高 今年聚焦醫療服務

2017-02-16

〔記者陳永吉／台北報導〕屬於敏盛醫院體系的盛弘醫藥（8403）去年營收達23.3億元，創下上櫃以來新高紀錄，展望今年，董事長楊弘仁表示，今年將是盛弘集團化經營的起飛年，從美國取經回來導入的醫藥互聯網，有望將營運觸角延伸至一年250億元的健保用藥市場，擴大盛弘的利潤基礎。

楊弘仁解釋，目前盛弘主要的業務就是提供醫藥平台，服務對象以醫院及藥局為主，但有感於醫療互聯網的重要性，去年透過子公司買下國內第三大電子病歷公司方鼎資訊，該公司掌握近千家中小型西醫診所通路，未來可望加入盛弘醫藥平台共同採購藥品，將可增加盛弘的議價能力。

此外今年「醫管輸出」也是盛弘營運主軸。楊弘仁表示，配合中國啟動十三五計畫，將有8000家公立醫院需要進行內部改革以提升醫療服務，可望釋出龐大醫管商機，目前盛弘跟中國恆大集團已經敲定合作，恆大跨足醫院管理的動作明確，將借重盛弘專長，未來將由盛弘子公司智能醫學投資成立「品質科技」，專門推廣兩岸醫管輸出，預期醫管輸出將是今年盛弘業務成長新動能。

此外今年盛弘轉投資的子公司敏成（4431）預計下個月年度財報出爐後，向櫃買遞件申請上櫃，該公司「車用隔音材」日前已正式獲得德國車用製造大廠認證並取得訂單，打入全球性品牌供應鏈。