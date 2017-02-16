華碩首季PC營收 估季減15-20%

2017-02-16

〔記者卓怡君／台北報導〕華碩（2357）昨日召開法說會，總經理沈振來表示，PC產業挑戰仍大，希望今年Zenbook、電競Gaming、2in1三大產品線營收可年增40%，佔營收比重從去年40%增加到大於50%，手機有待6-7月ZenFone 4新機上市後大幅成長，至於Zenbo機器人正積極專注消費者體驗，希望今年可以大量進入消費者家中。

展望首季，華碩預估，因進入傳統淡季，PC營收及出貨約季減15-20%，手機季減10-15%，零組件則持平到季減5%，法人預估，本季營收季減15%。

沈振來指出，今年整體NB產業仍衰退，期許華碩表現可優於產業，預估今年華碩NB營收將有小幅成長，手機則期待大成長，預估6-7月下一代新機出來，可帶動大幅成長，今年全年手機事業可望轉虧為盈，VR新品也希望有好成績，至於機器人這幾個月先專注在客戶體驗，董事長施崇棠今年對於Zenbo企圖心很大，最近他到了國發會主委家中安裝服務，快樂愉悅體驗很重要，Zenbo每天都在進步，在確定客戶的快樂體驗後，希望今年內Zenbo可以大量進入家庭。

針對小米最近破天荒調漲手機價格，沈振來回應，今年做生意兩大挑戰就是匯率、零組件漲價，目前華碩在可以漲價的區域已進行漲價，其他則是以導入新品做為因應。