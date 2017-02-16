昇恆昌挺新南向 打造台灣深度之旅
藉各國網紅介紹 向東南亞觀光客招手
〔記者卓怡君／台北報導〕台灣近來成為亞洲國家海外旅遊熱門選項，韓國及東南亞國家如泰國、印尼、菲律賓旅客大幅成長，昇恆昌免稅商店深耕台灣觀光產業，為響應政府新南向政策推廣，特別與雄獅旅遊集團攜手合作，為東南亞旅客量身打造結合都會時尚與在地文創的兩條台灣旅遊路線，並邀請來自新加坡、馬來西亞、印尼、泰國及菲律賓9位時尚旅遊部落客抵台體驗行程，希望在企業及政府的共同推動下，為台灣觀光發展開啟另一新局面，讓東南亞旅客看到台灣的精彩與熱情。
昇恆昌免稅商店副董事長吳秀光表示，台灣觀光產業的發展，除了仰賴政府相關政策的推動，隨著各國來台觀光人數成長，觀光產業的競爭從過去著重量的多寡，慢慢轉為替旅客量身打造的服務競爭模式，這次與雄獅旅遊合作，除了呼應政府南向觀光政策的落實外，更希望透過旅遊品質及交通便利性的提升，打造台灣觀光的口碑與深度，不僅吸引首次訪台的旅客，也能讓來台灣旅遊過的外籍遊客看到再訪台灣的理由。
雄獅集團寶獅旅行社總經理黃信川說，這次與昇恆昌攜手邀請東南亞部落客來台體驗，為讓東南亞部落客擁有豐富的旅台回憶，並充分感受台灣魅力，雄獅精心規劃能展現台灣多元特色的遊程，盼借助網路行銷與部落客分享的經濟力，讓台灣觀光魅力發揚光大，吸引更多東南亞旅客來台。
昇恆昌與雄獅旅遊根據東南亞旅客的消費習慣及旅遊偏好，量身規劃兼具摩登都會時尚與在地風格文創兩條五天四夜的深度旅遊路線，針對旅遊時著重美食休閒享受、時尚消費潮流的印尼及菲律賓旅客，主打行程包含北台灣時尚、文化之旅，偏好體驗台灣在地文化的新加坡、馬來西亞及泰國旅客，雄獅旅遊與昇恆昌也規劃結合台北時尚藝文及台南文創古都的雙城之旅。
昇恆昌與雄獅旅遊希望藉由這次特色行程的規劃、東南亞意見領袖的發文分享及消費促銷活動等多重旅遊誘因，實際提升東南亞來台旅遊人數，展現對政府南向觀光政策最給力的支持與落實。
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標題：昇恆昌挺新南向 打造台灣深度之旅
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