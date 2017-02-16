公用事業發票中獎 將可直接郵局領

2017-02-16

〔記者吳佳蓉／台北報導〕水、電、瓦斯等公用事業發票領獎程序大簡化！台北國稅局表示，開立抬頭為今年3月或以後的紙本帳單，都會新增「領獎收據欄」，發票若中獎，民眾只要在收到公用事業中獎通知後，填妥帳單上的「領獎收據欄」，即可到郵局領獎，免去至超商印出紙本發票的麻煩。

不過台北國稅局局長許慈美提醒，使用電子帳單的民眾，則得再等等。受技術限制，現階段若中獎，還是得先印出紙本帳單，到超商用變動性載具號碼印出紙本帳單，再到郵局領獎。