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台幣升值1.03角

2017-02-16

〔記者盧冠誠／台北報導〕美國聯準會（Fed）主席葉倫釋出「鷹派」訊息，帶動國際美元反彈，儘管如此，仍抵擋不住新台幣匯率瘋狂的升值走勢，且在日圓挫跌下，國內再度掀起一波日圓現鈔的搶購潮。

新台幣持續受到外資匯入、台股續漲激勵，終場勁揚1.03角，以30.765元兌1美元作收，匯價連3升並續創近21個月新高，台北及元太外匯經紀公司總成交量為15.74億美元。

昨日主要貨幣中，幾乎只有新台幣獨強並大漲，對比日圓重貶0.8%，成為最弱勢的亞洲貨幣；新台幣、日圓一升一貶，使得台灣銀行日圓牌告現鈔賣出價降至0.2713元，若與3個月前還在0.3元附近相比，新台幣對日圓波段升幅已逾10%。

雖然農曆春節過後為旅遊淡季，但據了解，雞年以來，國銀龍頭台銀售出的日圓現鈔約有10億日圓的規模，不少民眾採取逢低分批購買的策略，打算等暑假去日本大玩一場。

外匯交易員表示，熱錢湧入成為這波新台幣升勢猛烈的主因，且短線尚未看到打底跡象，預料維持易升難貶格局機率高，接下來恐往30.5元關卡靠攏。

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  • 新台幣持續受到外資匯入，終場勁揚1.03角。（中央社資料照）

    新台幣持續受到外資匯入，終場勁揚1.03角。（中央社資料照）

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