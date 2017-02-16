浩鼎案首開庭 翁啟惠︰被境管是台灣損失
〔記者黃捷／台北報導〕前中央研究院院長翁啟惠（右圖，記者劉信德攝）、浩鼎公司董事長張念慈（左圖，記者劉信德攝）因浩鼎案，上月遭依貪污罪起訴，士林地方法院昨首度開庭，調查2人是否有維持境管必要，審判長庭後諭知「候核辦」。翁向法官表示，他今年原有多次國外行程，多是為了推廣台灣生技產業，「被境管是台灣的損失」。
翁的辯護律師也說，翁熱愛台灣，才會放棄美國高薪返台接管中研院，翁與他討論案情時，不時提及對台灣生技產業的願景，「他把名譽看得比生命還重要」，翁聽到這裡，忍不住落淚，拿出手帕擦拭。
翁表示，檢察官濫行起訴，對他、家人及中研院都有很大傷害，他會拚命捍衛清白，因全世界都認識他，若遭通緝，到哪都無立足之地，根本不可能逃亡，反之，他因境管無法出席國際會議，對國家、個人都是損失。
張念慈出庭說，美、中2國已核准浩鼎乳癌新藥OBI-822進入全球性三期臨床實驗階段，歐洲也正審核中，他必須親自參與國外會議，若有延誤，對股民及台灣生技產業都有影響，希望解除境管。
檢察官認為，翁曾於偵查期間具保出國，事後如期返國，但如今被起訴，可能在看到檢方證據後畏罪潛逃；翁、張2人有雙重國籍，美國有資產，有逃亡之虞，建請法官維持境管。
張念慈開庭指檢方提出的「關鍵電郵」，證明他與翁達成期約賄賂，但郵件內文未提及浩鼎，根本搞烏龍。2人也堅稱3000張浩鼎股票是用翁的資金購買。翁稱自己就是酵素合成法的研究員，以此身分與浩鼎洽談技轉，無違法，且技轉需經中研院智財技轉處審核，審核只到副院長層級，他未以院長身分主導。
檢方則說，郵件雖未明寫浩鼎，卻提及「OBI-822」技術股事宜，而「OBI-822」就是浩鼎新藥，翁不可能不知道，指張說謊。檢方還說，若翁只是研究員不會被起訴，但翁被任命院長，不知利益迴避，私下與張有複雜資金往來，院長負管理、監督職責，很難撇清責任。
檢方起訴指出，張念慈為取得翁啟惠的醣分子酵素合成法技術，2011年企圖以150萬浩鼎技術股行賄，最後僅達成期約賄賂；2012年再以3000張浩鼎股票行賄，翁以女兒為人頭收受，同意張派員進入中研院學習，攜出研究成果。
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標題：浩鼎案首開庭 翁啟惠︰被境管是台灣損失
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