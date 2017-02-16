南山新舊醫療險轉換 恐衝擊20萬保戶

2017-02-16

工會︰部分保戶未同額轉換

且不同意轉換 65歲自動終止

〔記者廖千瑩／台北報導〕南山人壽爭議又添一樁！南山工會控訴，南山擬推新版實支實付住院醫療險，近期要求業務員通知客戶，今年2月24日前必須完成實支實付醫療保單新舊轉換，轉換前後最大差異將造成部分保戶未同額轉換，且若不同意轉換保單者，舊保單效力在65歲就自動終止，影響層面估計至少20萬保戶。

金管會︰內部問題 促溝通

據了解，南山此次轉換作業時間倉促，加上部分保戶未同額轉換，工會擔心影響客戶權益，一狀告到金管會，不過金管會日前回文指，這是南山內部問題，希望雙方好好溝通。

南山工會指出，此次住院醫療險新舊轉換最大的爭議有二，第一，舊版住院醫療險的保障內容與新版住院醫療險保障內容不同，且部分保戶未同額轉換，以內容來看，舊版是平準費率、新版為自然費率，若看醫雜費跟手術費，賠付內容也有差異，且住院間隔天數大不同，再者，客戶大多面臨來不及轉換問題。

南山工會擔心此次住院醫療險大規模轉換，尤其是部分保戶未同額轉換及配偶沒有概括承受，將會影響保戶權益；保戶黃小姐昨受訪說，自己罹患乳癌，還在治療當中，確實擔心因保單轉換影響權益。

南山︰延長更換至3月底

南山人壽昨回應，針對工會宣稱住院醫療險更換事宜有損保戶權益，並非屬實，強調過去因住院醫療險商品調整，都會通知保戶依照需求進行商品轉換，此次因醫療環境調整，已推出接替的新商品，且也延長更換作業時間。但考量仍有部分保戶尚未完成轉換，南山已視保戶轉換情形，延長更換作業時間至3月底。