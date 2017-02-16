豪宅市場淒風苦雨 帝寶二拍仍無人問津
〔記者徐義平／台北報導〕曾為全國最貴豪宅的「帝寶」昨日同時有兩戶進行處分作業，分別是E棟13樓法拍戶、C棟21樓標售戶，不過，最終兩戶均因無人投標而流標作收，也讓豪宅市場再度陷入重挫氛圍。
昨由台北地院執行二拍的E棟13樓率先登場，坪數約131.32坪（包括1個車位、約19坪），若車位每個行情400萬元，以二拍底價2億6480萬元進行拆算，扣除車位坪數與價格，每坪拆算底價約235.67萬元，與一拍每坪底價落差約60萬元。對照地籍資料發現，遭到法拍的屋主應是韓國記憶體大廠海力士（SK Hynix）台灣代理商統佳科技，法拍原因是「給付票款強制執行」。
三拍底價 估每坪188萬
不過，昨日二拍現場冷清，媒體比投標業者還多，流標後，該戶預期會進入三拍，底價推估是一拍的64折，每坪底價將不到200萬元、僅188萬元，為近5年首度跌破200萬，與高點每坪價差110萬元，每戶總價落差過億，因三拍底價相對親民，預期會引起多組競標。
但是，寬頻房訊指出，該法拍戶債權金額高達2.9億元，若三拍底價再次打8折，推估三拍底價約2.12億元，可能出現無法完整償還債權的情況，推測部分債權人為保全債權，也可能向台北地院聲請「拍賣無實益」，導致該戶無法進入三拍，甚至重新估價。
至於由台灣金服負責的「帝寶」標售戶為C棟21樓，總底價為7.5億元，建物坪數約262坪，另有4個車位、坪數約54坪，扣除車位價格與坪數後，拆算每坪單價約278.63萬元。根據地籍資料，該戶在今年1月登記，原信託委託人為陸勝文，名媛陸勝文過去名下擁有2戶「帝寶」，當初取得成本每坪僅130餘萬元，倘若能以底價標脫，推估至少賺進4.2億元，大賺近1.3倍。不過，最終因無人投標而流標作收。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，法拍該戶雖然單價在市場相對有吸引力，但基於買賣不破租賃的原則，即使標到也無法立即取得房屋，必須等到2018年5月31日租約到期才能取得產權，投標民眾擔心對於屋況難以掌握，存有不少風險，且若事後協商想要排除租約，可能也難估計後續需花費的成本與時間，因此，即使價格有吸引力，但高報酬可能也伴隨高風險，若沒有把握可以順利排除或協商租約狀況，可能是此案最大罩門與流標原因。
至於委託金服標售的該戶，曾敬德認為，因單價和市價相比缺乏吸引力，加上透過標售的方式，就現階段的景氣而言可能無法吸引民眾加價搶標，不過既然已經得知屋主有出售的動機，不排除即使流標，仍會有豪宅買家嘗試找屋主直接議價。
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