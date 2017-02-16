葉倫暗示下月升息 股匯雙漲
〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席葉倫週二在聯邦參議院金融委員會發布半年度貨幣政策報告，對美國經濟有樂觀的描述，並暗示Fed在接下來的貨幣政策會議可能調高利率。美元和全球股市聞訊上漲。但葉倫也警告，川普政府的經濟和財政政策的不確定，以及抑制移民的作法，恐減緩美國成長。
葉倫在事先準備的講稿中表示，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的委員均預期，經濟將持續溫和成長，就業市場會進一步轉強，通膨也會朝2%的目標前進；如果就業成長和通膨上升的情況依舊符合Fed的預期，在接下來的貨幣政策會議中調高利率是合適的。
葉倫強調：「等待太久才移除寬鬆措施將是不智的，這將導致FOMC最終得加快升息速度，可能擾亂金融市場，並使經濟陷入衰退。」
葉倫在證詞中對美國經濟有樂觀的描述，稱益於家庭收入和財富增加、樂觀的情緒和低利率，美國消費支出持續以健康的速度成長，而近來房貸利率升高，可能對房市造成些許抑制。
葉倫在證詞中提到「接下來的幾次貨幣政策會議」，為3月升息的可能性留下了空間。Fed上次升息是在去年12月，將利率調高1碼（0.25個百分點）至0.5~0.75%之間，市場先前預估，Fed在3月貨幣政策會議後升息的機率約30%。
受到葉倫談話影響，美元指數升至3週最高，週二美國道瓊工業指數收盤再創新高，帶動週三亞股升至19個月最高，歐股開盤後也續強。
然而葉倫也警告，川普政府的經濟和財政政策的不確定，可能影響經濟前景，但現在預測會發生何種政策變化及其對經濟的可能影響仍為時過早。她還指出，川普打算抑制移民的作法，恐將減緩美國已顯疲弱的經濟成長。
而針對共和黨國會議員批評，2010年通過的「陶德—法朗克法」已打擊美國經濟成長，並使銀行業較無競爭力，葉倫反駁指出，Fed在金融海嘯之後根據該法對華爾街進行監管，已讓銀行業變得更安全，並使他們持續放款，整體獲利情況優於歐洲同業。
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