川普廢除能源監管規則

2017-02-16

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國總統川普週二簽署決議廢除「陶德—法蘭克法」涉及能源企業的部分條款，使得油企不再需要向政府公開報告商業開發中的支付款項，川普聲稱，此舉將能為美國創造就業機會。

這些條款主要為美國證交會（SEC）要求資源開採的發債企業向政府報告為石油、天然氣或礦產的商業開發支付款項，旨在掃除能源企業的貪腐行為。川普指出，廢除這項條款將能為美國創造就業機會，他在簽署儀式上表示：「這是重要的決定，能源產業的工作正在回歸，許多人開始回到工作崗位。」美國石油學會（API）執行長傑拉德（Jack Gerard）對於川普政權行動則表示：「這是為美國產業重新掌握競爭力和就業邁進一步。」

《華爾街日報》稱，這對美國石油學會等產業團體而言，將是前所未有的勝利，過去他們一直希望廢除這項條款，因為其他國家並沒有類似監管規定，使得美國較難與其他國家的石油公司競爭。

另一方面，民主黨俄亥俄州參議員布朗（Sherrod Brown）則稱川普此舉是給油企一個大大的情人節禮物。支持此項條款的人認為，對油企的監管將有助於避免「資源詛咒」，也就是石油、天然氣產量豐富的國家，資源最終都流向政府官員或上層階級，而非貧困的人民，支持者認為，唯有支付過程透明，才能使石油國家面對自己的人民，降低貪腐的情形。