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〈國際現場〉寶獅雪鐵龍擬收購歐寶

2017-02-16

法國大車廠寶獅雪鐵龍集團（PSA Group）和美國通用汽車（GM）週二表示正在談判，由寶獅雪鐵龍收購通用汽車歐洲事業歐寶（Opel）。這宗交易若成功，寶獅雪鐵龍可大幅擴張歐洲市場版圖至16.3%，支撐旗下Peugeot、Citroen品牌的集團在區域的市占率超過對手雷諾汽車，成為僅次於福斯汽車的歐洲第2大車廠。歐寶也經營英國姊妹品牌沃豪（Vauxhall）。

通用汽車策略則相反，在無法扭轉歐寶汽車連續虧損15年的局面後，欲犧牲市占換取獲利提高。目前，通用汽車希望出價多高、或採取何種交易結構，都還不明朗。這2大汽車集團都表示，雙方正在討論一些策略案，包含可能出售歐寶汽車在內，但沒保證一定會達成協議。知情人士指出，通用汽車出售歐寶價格至少在數十億美元以上。

這件潛在交易已出現可能阻礙。德國金屬工業工會（IG Metall）警告，若沒有工會參與的情況下就討論出售歐寶，直接侵犯了德國和歐洲的職工共同決策權；德國經濟部也表示，沒有徵詢勞資聯合委員會及當地政府的意見，「完全不能接受」。

（編譯楊芙宜）

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  • 寶獅雪鐵龍擬收購歐寶。（法新社）

    寶獅雪鐵龍擬收購歐寶。（法新社）

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