〈台股青紅燈〉彈性休假 台股變盤

2017-02-16

每逢清明、中秋等節氣轉變，台股都有所謂「變盤」說法，到底準不準？是時靈時不靈。但台灣獨創的彈性調整休假制度，造成台股週末開市屢出現窒息量，可說是百試百靈；農曆春節開紅盤後，台股好不容易出現價量齊揚的好光景，假如被本週六台股又全球獨家開市給破功了，那股民該去怪誰？

相較年前台股集中市場日均量僅約7、8百億元，外資放耶誕假期時，甚至不到400億元；春節開紅盤後，台股明顯人氣回流，10個交易日有9天成交量上千億元，指數也大漲超過300點，叩關萬點的氣勢如虹。

但本週六，台股再度全球獨家開市，占台股成交比重超過3成5的外資不進場，僅剩內資法人、散戶撐盤，可預期千億元成交量絕對會大幅打折縮水，年後強強滾的台股等同是當頭被潑桶冷水，若美股也漲多修正，那就會出現彈性休假、台股變盤；且今年接下來還有6月3日、9月30日2個交易日，也是一樣。

民主政府討好選民，是理所當然，但彈性休假的作法是討好到誰？恐有商榷之處。不少民營企業，員工為配合公司接單生產或其他業務，就算彈性休假，還是得到公司加班，很多雙「辛（薪）」家庭，父母背負賺錢養家壓力，還得擔心子女學校放彈性假而乏人照顧，得另行安排；其實就算勞工規劃連假、請假就好，何須政府「雞婆」代為安排，讓台灣與國際脫節。

（費特曼）