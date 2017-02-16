反擊川普 墨西哥擬抵制美玉米進口
〔編譯盧永山／綜合報導〕美墨緊張情勢升高！墨西哥國會議員將提案限制美國玉米進口，以報復美國總統川普對墨西哥的威脅。另外，歐盟和美國的其他貿易夥伴打算就美國課徵邊境調整稅向世貿組織（WTO）申訴，可能成為WTO史上最大案件。
川普打算在美墨邊界興建高牆，並放話要對墨西哥進口產品課徵關稅，以及重談NAFTA（北美自由貿易協定），過去幾天墨西哥20幾個城市爆發迄今為止最大規模的反川普示威活動。
墨西哥參議院外交關係委員會主席皮特（Armando Rios Piter）日前在參與墨西哥市的反川普示威活動時，接受美國CNN訪問表示，本週稍後他將提案，取消向美國中西部訂購玉米，改向巴西或阿根廷購買。他指出：「這是讓美國知道兩國關係敵對所帶來後果的最好方式，但希望這種關係能發生改變。」
美國是全球最大的玉米出口國，墨西哥則是美國玉米的最大買家，占美國玉米銷量的25%，自1995年NAFTA生效以來，美國向墨西哥出口的玉米就呈現爆炸性成長，2015年美國對墨西哥出口的玉米金額達創紀錄的24億美元，遠高於1995年的3.91億美元。
此外，由於美國共和黨國會議員正在說服川普改革企業稅制，包括建立新的邊境調整稅，以讓美國出口免稅，進口則要課稅。專家指出，一旦美國採取這個機制，代表全球企業稅制出現近1世紀以來重大變革。
主管歐盟貿易政策的歐盟執委會副主席卡泰寧（Jyrki Katainen）表示，歐洲希望避免與美國發生貿易戰，因為那對世界經濟將造成災難，但歐盟願意對美國的邊境稅提案或其他貿易障礙採取行動。
卡泰寧指出：「如果某些行為傷害我們的利益或違反國際貿易規則，我們將有回應機制。我們在歐盟內部有完整的法律安排，但我們也是WTO的一部分，所以我們希望在貿易問題上尊重全球規則。」
華府彼得森國際經濟研究中心WTO貿易爭端專家鮑恩（Chad Bown）表示，如果在邊境稅這樣的案件中敗訴，美國每年可能遭到3850億美元的貿易報復。
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