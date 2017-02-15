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續賣地換地 農林轉型大農企業
2017-02-15
〔記者楊雅民／台北報導〕老牌資產股台灣農林（2913）董事長林金燕表示，該公司將繼續賣地換地，擴大茶葉、咖啡及水果種植面積，轉型為大農企業。
林金燕表示，農林目前共有3900公頃土地，有些適合耕作，有些不適合，該公司將繼續賣掉不適合耕種的土地，換購適合耕作的大面積農地，擴大農業經營。
該公司去年出售位於竹南鎮鹽館前段大厝小段及山子坪小段土地，處分利益6.22億元，將於第一季入帳，法人預估首季可挹注EPS0.8元；位於三峽大板根的1100公頃土地，由於很零碎，也一定要賣。
去年同時購入台鳳位於內埔的老埤農場約750公頃，農林目前茶葉種植面積約80公頃，購入老埤農場後，未來5年平均每年將新種100公頃茶葉。
擴大茶葉、咖啡種植面積
台灣農林表示，今年100公頃的茶樹已快種好，目標5年內茶葉種植面積達550公頃，創造約10億元的茶葉營收。
位於苗栗銅鑼工商綜合區的土地，目前正在申請農地變更為住宅用地，變更完成後，最快2019年可興建約200戶的透天別墅。
林金燕強調，台灣農林未來將減少業外投資，本業將以農業為主，不僅將擴大茶葉和咖啡種植面積，也不排除租地代耕，種植水果，目前已種植約200多公頃鳳梨和文旦。
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