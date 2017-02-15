興富發賣舊總部 賺超過1倍

2017-02-15

〔記者徐義平／台北報導〕即使去年商用不動產全年交易總額僅700億元，創10年新低，但是去年年底5億元以下的投資與自用商用不動產仍有買氣。根據內政部實價網最新揭露資訊，去年12月，「營建獲利王」興富發以3億168萬元處分舊總部，每坪實價約86.63萬元，相較2000年取得時的價位，增值幅度超過1倍。

興富發副總廖昭雄證實，因總部搬遷至大直自家興建的「台北時代廣場」後，便想處分北市敦化南路二段「潤泰金融大樓」的8樓總部舊樓，剛好遇到不錯的價格，便在去年底賣掉。他進一步指出，該樓層大約是2000年取得，當初每坪取得價格40~50萬元。

對照地籍資料與實價資訊，該樓層是去年12月處分，新買家是華友旅行社，以總價3億168萬元取得，坪數348.23坪（包括2個車位），拆算每坪實價約86.63萬元，對照當初取得成本，每坪單價已經翻倍漲，因此，推測興富發處分總部舊樓後，獲利也是翻倍。

金店面洗牌出現新契機

東森房屋研究中心副理于靜芳表示，無獨有偶，仁愛路名宅「天廈」1、2樓，去年11月也有交易紀錄，根據內政部實價網，該名宅1、2樓是由富邦資產以總價3.1億元買下，坪數約180.11坪，每坪實價約172.11萬元。

該資產為兩層樓、4戶，1樓一般零售業面積約59坪，2樓則約121坪，已於2005年完成用途變更。以目前周邊行情評估，1樓店面價格為每坪280~300萬元，2樓則為110~120萬元。

永慶房產經理黃舒衛表示，金融業面臨微利的經營挑戰，實體店面的布局策略明顯改變，高店租的分行會優先被檢討。但相對來說，商圈活化、改造如果能搭上政府都更重建鬆綁的題材，也會是下一輪金店面重新洗牌的新契機。