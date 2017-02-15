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投信︰6成民眾退休金低於500萬
2017-02-15
〔記者廖千瑩／台北報導〕摩根投信昨天公布一項退休意向調查顯示，9成受訪者想在65歲前退休，但有6成目前退休準備金低於500萬，反映出理想和現實間的落差，以及多數國人普遍退休金準備不足的現況。
至於退休金應該存多少才夠？專家指出，若以退休後尚存20年、每月3萬元生活費來推估，並考量物價水準逐年上揚，預估為2%，保守估算退休金準備尚需1500萬元。
逾半以基金和股票為主
摩根投信首度針對基金定期定額投資人的退休意向做線上調查，結果顯示，約9成基金定期定額投資人，打算於勞動部最新規定的65歲法定退休年齡前退休，但卻有6成目前退休準備金低於500萬，反映出多數國人普遍退休金準備不足的狀況。
調查也顯示，35%受訪者自評過去這一年距離退休又近了一步，且多數將其歸功於投資有斬獲所致。調查指出，逾五成民眾選擇用基金和股票為退休金找出路，和一般投資人偏好傳統保守工具，如定存、保險等有顯著差異。
摩根投信董事總經理邱亮士分析，若以退休後尚存20年，每月3萬元生活費來推估，並考量物價水準逐年上揚，預估為2%，保守估算退休金準備尚需要1500萬元，但卻有6成民眾退休準備不足500萬元，凸顯儲備退休金的重要性。
年輕人可選定期定額基金
邱亮士建議，尚未跨出存退休金第一步的年輕朋友，可先透過定期定額投資基金，不需一次拿出大筆資金，透過每月固定扣款做為退休金的規劃，不僅可運用長期平均法攤平成本，更可達強迫儲蓄效果，待累積到一定資產後，再搭配單筆投資，一步一步完成退休金的準備。
就基金類型的選擇，業者也指出，退休前的理財過程，大致來說，是從積極型投資，逐漸往平衡型投資靠攏，愈接近退休的年紀，投資取向也應轉保守。
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