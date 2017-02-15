| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 財經

投信︰6成民眾退休金低於500萬

2017-02-15

〔記者廖千瑩／台北報導〕摩根投信昨天公布一項退休意向調查顯示，9成受訪者想在65歲前退休，但有6成目前退休準備金低於500萬，反映出理想和現實間的落差，以及多數國人普遍退休金準備不足的現況。

至於退休金應該存多少才夠？專家指出，若以退休後尚存20年、每月3萬元生活費來推估，並考量物價水準逐年上揚，預估為2%，保守估算退休金準備尚需1500萬元。

逾半以基金和股票為主

摩根投信首度針對基金定期定額投資人的退休意向做線上調查，結果顯示，約9成基金定期定額投資人，打算於勞動部最新規定的65歲法定退休年齡前退休，但卻有6成目前退休準備金低於500萬，反映出多數國人普遍退休金準備不足的狀況。

調查也顯示，35%受訪者自評過去這一年距離退休又近了一步，且多數將其歸功於投資有斬獲所致。調查指出，逾五成民眾選擇用基金和股票為退休金找出路，和一般投資人偏好傳統保守工具，如定存、保險等有顯著差異。

摩根投信董事總經理邱亮士分析，若以退休後尚存20年，每月3萬元生活費來推估，並考量物價水準逐年上揚，預估為2%，保守估算退休金準備尚需要1500萬元，但卻有6成民眾退休準備不足500萬元，凸顯儲備退休金的重要性。

年輕人可選定期定額基金

邱亮士建議，尚未跨出存退休金第一步的年輕朋友，可先透過定期定額投資基金，不需一次拿出大筆資金，透過每月固定扣款做為退休金的規劃，不僅可運用長期平均法攤平成本，更可達強迫儲蓄效果，待累積到一定資產後，再搭配單筆投資，一步一步完成退休金的準備。

就基金類型的選擇，業者也指出，退休前的理財過程，大致來說，是從積極型投資，逐漸往平衡型投資靠攏，愈接近退休的年紀，投資取向也應轉保守。

廣告
  • 人口老化問題嚴重，國人退休金普遍不足。（資料照）

    人口老化問題嚴重，國人退休金普遍不足。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 退休金
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：投信︰6成民眾退休金低於500萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.