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榮鋼6月改選董監事 謝裕民有意入主掌控
2017-02-15
〔記者歐祥義／台北報導〕旗下已有6家上市櫃公司的台灣鋼鐵集團，近日傳出大舉買進榮鋼（5009）股票，有意在今年6月董監改選時，掌握榮鋼經營權。
台灣鋼鐵成第1大股東
榮鋼原本是長榮集團關係企業，長榮股權在2007年以前均已全數釋出，現有董監事持股比重均不高，台灣鋼鐵據估計透過嘉義券商已買進5%以上股權，成為第一大單一股東；榮鋼預定今年6月改選董監事。
台灣鋼鐵集團包括慶欣欣、春雨、久陽、沛波、易昇、官田鋼6家鋼廠，及鏈條大廠桂盟，幕後真正決策者是前桂裕鋼鐵（現改名為中龍）董事長謝裕民。
謝裕民主導 資金實力雄厚
謝裕民近年來積極藉由資本市場操作，介入上市鋼鐵公司春雨及官田鋼，並已取得經營權，他的目標是整合上游電爐煉鋼，中游製造盤元及下游伸線與螺絲，構築完整產業鏈。
榮鋼本身是一迷你鋼廠，主要生產不鏽鋼及合金鋼，資本額44.6億元，在原始創立股東長榮集團退出後，榮鋼本身沒有主要的企業集團股東，而是由董事長陳興時等專業經理人掌控。
整合上中下游建構產業鏈
謝裕民近幾年來利用股票集中市場積極購併，鋼鐵同業均很好奇他的資金實力為何如此雄厚，根據他自己說法，慶欣欣與易昇都是100%持股的電爐煉鋼廠；老字號螺絲大廠春雨，扣除庫藏股已有48%的股權為台灣鋼鐵集團控制；在久陽螺絲占股逾60%、鋼筋加工廠沛波占50%、線材主力廠官田鋼持股近20%。
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