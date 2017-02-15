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蘋果股價新高 全球市值最高

2017-02-15

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕投資人看好今年iPhone十週年新機銷售將激增，以及蘋果可受惠於川普大減稅政策、或帶回一部分海外囤積現金，促使蘋果股價13日收盤創歷史新高、達133.29美元，成為世界市值最高企業，以約6990億美元市值遠超過Google母公司Alphabet的5730億美元。

股神巴菲特旗下波克夏海瑟威公司去年8月宣布，至去年第二季止，共增持蘋果股票55％，持股數達1500萬股，總價值約20億美元；若以去年6月底蘋果股價計算，手中持股大賺近5.7億美元（約177億台幣）。共同基金業如貝萊德、先鋒集團分別持有蘋果流通股票6.1％、6.4％，也是受惠者。

看走眼的投資名人索羅斯、伊坎先前拋售蘋果股票，以及美國避險基金業第三點（Third Point）去年第四季減持蘋果股票26％，都錯失大賺的良機。

市場期待蘋果可匯回海外持有逾2000億美元現金一部分、增加股票回購支出，促使蘋果股價時隔兩年再創新高，13日股價收漲0.9％至133.29美元，突破2015年2月23日創下的紀錄高點133美元。這也帶動美股史坦普500指數以2328.25點刷新最高點紀錄，總市值首次突破20兆美元大關。台灣蘋概股大立光、鴻海昨日都收高。

蘋果今年擬推的新款iPhone（或稱iPhone 8）備受矚目，高盛分析師楊科斯基判斷，iPhone 8搭配3D感測元件的可能性越來越高，若屬實，新機將支援擴增實境（AR）功能，成為iPhone推出10週年的重大創新及亮點之一。

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  • 蘋果股價昨日收盤創歷史新高。（路透）

    蘋果股價昨日收盤創歷史新高。（路透）

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