旺宏Q1續獲利 Q2可望脫離全額交割

2017-02-15

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體大廠旺宏（2337）去年第四季每股盈餘0.2元，連續兩季獲利，且到去年底每股淨值回升至5元大關以上，但全年仍小虧；總經理盧志遠預期，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）今年將持續供不應求，看好公司第一季將持續獲利，有信心在第二季脫離全額交割股行列，全年受惠三大產品線需求看好，營運可望轉為獲利。

旺宏昨舉行線上法說會並公布去年財報，受淡季需求減少影響，第四季合併營收67.66億元，季減5％，毛利率32％，季增1個百分點，另有8300萬元遞延所得稅利益挹注，歸屬母公司淨利7.03億元，連續兩季獲利，且季增11％，每股盈餘0.2元。

旺宏去年合併營收241.25億元，年增15％，毛利率24％，年增達12個百分點，但上半年虧損較多，全年歸屬母公司淨損2.43億元，虧損幅年縮減達94％，每股小虧0.07元；到去年底每股淨值回升至5元關卡以上，達5.07元。

盧志遠指出，NOR Flash今年初漲幅約5-10％，需求吃緊到供不應求，預期今年將持續此市況，價格也將續上漲。他並認為，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）、唯讀記憶體（ROM）也將同步成長，全年而言，三大產品線都樂觀正向；相較去年第一季，今年旺宏狀況好很多，有信心持續獲利，且連續兩季每股淨值達5元以上可期，第二季可脫離全額交割股行列。

盧志遠表示，今年資本支出金額將約23.5億元，全年折舊費用也降到約20億元。