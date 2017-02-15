| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 財經

台積電配現金股利7元 歷年最高

2017-02-15

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）昨召開董事會，會中擬定今年每普通股配發現金股利7元，雖低於市場預期的8元，卻創歷年配發現金股利最高；另受矚目的是，今年股東常會中將增選兩名董事，授權董事長提名共同執行長劉德音及魏哲家為董事候選人，此舉被法人解讀代表董事長張忠謀將積極展開交棒的態勢。

台積電去年營收與獲利雙創新高，董事會昨核准去年財報與盈餘配發，其中，全年合併營收約為9479.4億元，稅後淨利約為3342.5億元，每股盈餘為12.89元。每普通股配發現金股利7元，將送6月8日股東常會承認。

台積電連續3年調高股利，以台積電昨收盤價187.5元計算，現金殖利率約為3.7％，遠高於一般定存，並為歷年來配發現金股息最高，配發股利總金額也創1675億元的新高水準；但78.93％為持股的外資法人拿走，也預料台積電將帶動台股走向高配息。

董事會同時也核准員工現金獎金與現金酬勞總計約448億3668萬元，其中，員工現金獎金約224億1834萬元已於每季季後發放，現金酬勞約224億1834萬元，將於今年7月發放。以台積電目前台灣員工數4.2萬人計算，平均每位員工獎金與酬勞的分紅超過100萬元，比去年90多萬元為高。

台積電董事會並議決董事人數從10人增選2名董事至12人，授權董事長提名共同執行長劉德音及魏哲家為董事候選人，並於股東常會中參與董事選舉。法人解讀，張忠謀年事已高，加上過年期間在夏威夷不慎跌倒，這次將共同執行長選為董事，代表張忠謀將積極展開交棒的態勢。台積電則表示，過去蔡力行擔任執行長也是董事，外界不必過度解讀。

廣告
  • 圖為台積電竹科廠。（資料照）

    圖為台積電竹科廠。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台積電
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：台積電配現金股利7元 歷年最高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.