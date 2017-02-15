友達去年EPS0.81元 今年景氣逐季向上
〔記者陳梅英／台北報導〕友達（2409）董事長兼執行長彭双浪昨在法人說明會表示，友達去年第四季獲利是2010年第三季以來最好表現，2016年每股稅後盈餘0.81元，連續4年獲利；展望今年，市場新增產能小於需求成長，「目前沒看到太多負面因素」、「2017年有機會維持去年多頭走勢」，期待今年像去年一樣「逐季往上」。
由於客戶對大尺寸電視面板需求持續，友達在現有產能已滿的狀況下，著手準備擴充8.5代線產能。友達表示，去年資本支出462億元，今年提高至550億元，部分用在去年量產的6代LTPS昆山廠尾款，並有100-150億元會用在8.5代線擴廠，預計新增25-30K產能，明年下半年量產。
儘管近期面板漲價出現雜音，但彭双浪指出，好幾個尺寸電視與IT面板價格都還未回到2015年起降點，且由於大尺寸、高階電視面板賣相佳，近半年客戶積極推廣大尺寸與高階產品，是因有利潤。至於品牌廠喊因面板漲價利潤壓力大，是在標準產品及小尺寸電視上，這塊不是友達琢磨重點；換言之，友達對於大尺寸、高階電視面板價格的上漲仍持續看好。
對於今年面板整體供需，友達總經理蔡國新也表示，去年全球平均電視尺寸增長2吋，今年保守預估還會成長1.5吋。在大尺寸化趨勢下，預估全球對面板面積需求增加5％，但全球新增產能有限，加上同業去年陸續關閉7代線及6代線，全年產能增加幅度低於3％，需求成長大於供給成長，今年面板供需仍將維持緊俏。
彭双浪上任4年多，昨日他也以馬拉松形容他的面板經營哲學，不僅要跑快、跑遠，跑完一場還要挑戰下一場，在這種情況下，面板馬拉松跑者必須具備三大條件︰第一，健全的體魄，亦即要有良好的財務體質；第二，要有精湛技術，友達擁有三大核心技術包括LCD、LTPS及OLED，20多個產品線；第三，則需堅強心志。友達期許自己成為同業的標竿及領航者。
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