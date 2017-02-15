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股利所得課稅 分離課稅、部分免稅二選一

2017-02-15

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部昨召開股利所得課稅檢討第二場座談會，與會者一致認同廢除兩稅合一設算扣抵制，但改採何種課稅方式則有「異見」，有別於第一場座談會多數偏向「分離、分級課稅」，第二場有不少人主張「部分免稅」。財政部表示，將彙整各界意見，預計五月初提出改革方案。

財政部昨再度邀請立法院各黨團、學者專家、業界及部會代表等，召開股利所得課稅檢討座談會。官員表示，股利所得「分離、分級課稅」或「部分免稅」主要差異在於，股利所得是與其他所得分開計稅、適用另外稅率，還是與其他所得合併計稅、適用綜所稅稅率（現為五％至四十五％）。

中經院諮詢委員孫克難認為，股利所得若分離課稅，將嚴重破壞綜所稅完整性，且分離課稅若採單一稅率，對本來適用稅率較低的菜籃族不利，若採分離、分級課稅，則可能造成內外資稅負不公；建議給予股利所得一定比率免稅，免稅比率最低○％、最高一○○％，由主管機關視稅收及景氣訂定。

至於綜所稅率，與會者多支持由現行最高四十五％降至四十％、或卅三％至卅五％。營所稅稅率，部分與會者支持調升至廿％，但要搭配給予其他產業租稅優惠；部分則認為應維持現行十七％。

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  • 財政部昨召開股利所得課稅檢討第二場座談會，不少人主張「部分免稅」。（彭博）

    財政部昨召開股利所得課稅檢討第二場座談會，不少人主張「部分免稅」。（彭博）

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標題：股利所得課稅 分離課稅、部分免稅二選一


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