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4月財經會議 經部︰非大拜拜

2017-02-15

〔記者黃佩君／台北報導〕工業總會理事長許勝雄提出舉辦「全國財經會議」構想且獲總統蔡英文支持，昨召開會前會；經濟部長李世光表示，全國財經會議將由工商領袖規劃、經濟部主持，「不是過去大拜拜，會把產業關心問題明確點出來」，但沒到行政院層級。

李世光說，會議預計四、五月召開，將有六到七場，重要議題出現時可以加開，由經濟部主責推動，若議題牽涉到其他部會時會邀請出席；如果出現具體結論，就會在行政院報告，並做跨部會協商。

根據資料，目前會議主題有六大項，包括「經營環境」、「連結國際」、「連結在地」、「連結未來」、「促進青年創業與就業」、「產業發展與女性參與」；但李世光強調，實際議題仍要由工商領袖規劃並進行討論。

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  • 經濟部長李世光表示，全國財經會議將由工商領袖規劃、經濟部主持。（資料照）

    經濟部長李世光表示，全國財經會議將由工商領袖規劃、經濟部主持。（資料照）

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