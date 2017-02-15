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商總強烈建議 勞基法半年內檢討

2017-02-15

〔記者羅倩宜／台北報導〕代表國內商業服務業的商業總會理事長賴正鎰昨表示，一例一休影響的層面太廣，企業成本增加，將導致年輕人低薪又賺不到錢，人才流失更嚴重，強烈建議勞基法半年內檢討；中小企業總會理事長林慧瑛則抱怨說，衝擊最大的是中小企業，「會員一直怪我沒有跟政府反映，其實早就講了很多次」，籲放寬彈性工時、勿剝奪勞工想加班、多賺點薪水的權利。

賴正鎰昨公開呼籲檢討一例一休。他表示，服務業與製造業的需求不盡相同，除企業成本增加，勞工薪資降低，最近還接到勞工抱怨，排班無彈性，導致休假無法累積，出國旅遊更困難。

商總指出，根據牛津經濟研究院「全球人才二○二一」報告，到二○二一年台灣人才外流將達世界第一，其中專業人才占外移比重達六十一％；且有民調顯示，廿到卅五歲台灣年輕人認為，台灣上班族工時長、薪水低，六十二％的人願到國外工作。

賴正鎰建議，加班費二．六六倍降為兩倍，特休假回復原有規定，每月加班上限由四十六小時增至五十四小時，特定行業可允許六十小時。

商總建議，台灣應學新加坡、瑞士，透過「人口優化計畫」及「投資移民法」，引進優秀國際白領；若能留才，就能吸引外資投資，把經濟的餅做大。

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