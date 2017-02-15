工商界新春團拜 大吐一例一休苦水
秦嘉鴻︰再不處理 選情會「並軌」
〔記者羅倩宜／台北報導〕一例一休實施近兩個月，八大工商團體昨舉行新春團拜，總統蔡英文及經濟部長李世光都應邀致詞，兩人雖未將一例一休議題列入演講重點，但工商團體會後齊向經長大吐苦水，被在場工商界戲稱是「八大門派圍攻光明頂」；與綠營交情不錯的工業區廠商聯合會理事長秦嘉鴻直言，從南到北的工業區，反彈強烈，若政府再不積極處理，未來選情恐會「並軌」（台語：翻過去）。
工業總會、商業總會、工商協進會、中小企業總會、工業協進會、電機電子公會、外貿協會、工業區廠商聯合會等八大工商團體昨新春團拜，現場約有五百位各行業的理事長及企業主出席。工總理事長許勝雄在致詞時提出新春「五願」，建議政府推動產學研聯盟、把經濟的餅做大、解決五缺、新南向建立通路，並與中國「溝通再溝通」。
總統蔡英文強調，「投資台灣，現在就是時候」。她致詞時保證，「將竭盡所能，支持所有產業，跨越轉型障礙」，並透過各種作法來改善投資環境，其中包括近期宣佈的基礎建設投資，如城鄉建設、水資源、軌道建設等。她也放送能源產業利多，表示從現在到二○二五年，由台電和民間投入的能源相關建設將達三兆元，是擴大內需的龐大商機。對於兩岸關係，蔡英文僅強調：「兩岸有共同利益及合作空間，可針對區域經濟發展，展開溝通協商。」
但一例一休仍是場內工商界焦點。八大團體在團拜後與李世光晤談，原是要討論三年一度的全國產業發展會議，不料卻成「訴苦」大會，各工商團體理事長都將近期接到的民怨，全數反映給李世光。
「錯誤的政策，何妨朝令夕改？」
工總秘書長蔡練生表示，春節回南部，所到之處，不分勞資都在抱怨勞基新制；「過去政府以為是替勞工爭權益，事實證明跟勞工的預期有落差，薪資不增反減，物價還上漲，勞工受到的傷害不會比雇主少」；他說：「錯誤的政策，何妨朝令夕改？」建議勿等半年後才檢討，要儘快提配套。
工商協進會理事長林伯豐更拜託經濟部，「站在業者立場想想」；他表示，會員反映一例一休「大家做不到」，旺季或急單加班都有困難，將造成產業鏈中斷，「大企業可以減產應付，小企業不能延期交貨，外銷就會困難」。
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