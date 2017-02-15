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台股青紅燈》資金行情之後?

2017-02-15

從目前的盤勢看來，台股上萬點似乎不難，尤其美股上兩萬點後仍不斷創新高，全球幾乎看不到悲觀的氛圍，外在環境有助於推台股一把，此時不上萬點更待何時？然而，市場有非理性繁榮，也有非理性衰退，此際全球資本市場正處於任何利空都不當一回事，憑著一股勇氣拚命往前衝。但很多利空卻被忽視了，等到負面能量累積到爆發的邊緣，接下來將會是一場大劫難。

眼前台股面對的局勢相當弔詭，尤其台幣匯率在基本面只有疲弱復甦下，竟然展現超強走勢，幾乎是領先所有亞幣。依照過去的邏輯，台幣走強，代表熱錢流入，會帶動股市房地產上漲。但是近年日本的經驗卻是日圓升，日股就跌；台灣與日本同為出口大國，可以走出不一樣的路嗎？

現在流入台灣的熱錢，除了外資不斷匯入，還可能包括海外台資，尤其是從中國撤回的資金。這些逃難出走的資金，似乎相當龐大，而且不計匯率的損失，才會造成台幣超強的現象。這些充沛資金給台股帶來每天千億的成交量，是股市源源不絕的動能，但是資金行情走完後，股市就必須接受基本面的檢驗。那時出口業的嚴重匯損，會不會造成台股的大幅修正，投資人必須審慎。

（多哥）

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  • 台股盤勢看來，上萬點似乎不難。（資料照）

    台股盤勢看來，上萬點似乎不難。（資料照）

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