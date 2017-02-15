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國際現場》日本電力收購印度再生能源商
2017-02-15
由於日本電力公司面臨國內的需求縮減，預期新興市場未來電力需求將激增，日本兩大電力公司東京電力及中部電力的合資公司「JERA」，將斥資2億美元，收購印度最大獨立可再生能源生產商ReNew Power Ventures的10%股權，使後者估值升至20億美元。
《日經新聞》報導，ReNew Power Ventures包含建設中的項目，擁有能供應數百萬家戶使用的太陽能及風力發電設備，2015年4月至2016年3月底為止，ReNew Power Ventures營收達150億日圓，淨利約15億日圓，主要股東包括高盛集團、阿布達比投資局等。
報導指出，印度亟欲整頓太陽能發電系統，歐洲電力公司也都積極爭取印度的訂單，東京電力及中部電力能以較低廉的價格拿到太陽能板及風力發電設備，往印度發展也能獲得電力未普及之處鋪設電力設施的技術、經驗。
（編譯王惠慧）
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