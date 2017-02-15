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核能部門減記1936億 東芝會長引咎下台
2017-02-15
〔編譯王惠慧／綜合報導〕日本東芝公司週二傍晚公布2016年第3季（4月至12月）尚未經查核的財報，預估美國核能子公司西屋電氣收購事業將減記7125億日圓（約台幣1936億元），東芝公司會長志賀重範將下台以示負責。
東芝原先預計在週二中午公布財報卻突然喊停，未提供公布的新時間，並稱由於收到內部報告關於核電方面會計處理出了一些問題需要更多時間完成，甚至向關東財務局申請延遲1個月公布財報；消息重創東芝股價，盤中一度重挫9.5%，最終收跌8.01％，報229.8日圓。
東芝突然在台灣時間週二傍晚5點左右公布尚未經查核的財報，東芝社長綱川智首先針對延遲公布道歉，預計其核電業務將計入7125億日圓減記，大約落在分析師預估區間的高點，受此影響，東芝預計2016年4月至12月財務赤字達4999億日圓，去年同期虧損4797億日圓，已是連續2年面臨財務赤字，在今年3月底可能會發生債務超過資產的狀況。
同一時間，東芝也公布會長志賀重範將為美國核電事業巨額虧損下台負責，綱川智在記者會上表示，將努力提早於3月14日期限日之前提出正式財報。
《日經新聞》報導，若東芝想要避免3月底時債務超過資產，就必須修正原先出售快閃記憶體事業不到20%股權的計畫，報導指出，東芝已經考慮「為導入外部資本，考慮出售大多數（過半）股權」，即使將失去新公司主導權，但眼前增加資本更為重要；《時事通信》報導指出，綱川智被問及股權出售一事時表示，「有可能全數出售」。
另外，《共同通信社》週二報導也指出，東芝傳出已經完成首輪篩選，僅剩下少數可能交易對象，鴻海似乎還留在名單之內。
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