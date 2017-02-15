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台日聯合成趨勢 鴻海研華搶頭香

2017-02-15

研華中長期目標 日本員工數增6倍至500名

〔編譯王惠慧／綜合報導〕《日經亞洲評論》報導，「台日聯合」趨勢正夯，台灣工業電腦大廠研華也計畫在日本展開併購，研華總經理何春盛接受《日經新聞》訪問時表示，要將日本員工數提升6倍，併購目標將是掌握高度技術的日企。

報導指出，自2016年鴻海收購夏普以來，台灣企業一直是收購日本企業的積極買家，「台日聯合」趨勢似乎正以製造業為中心，逐漸向其他產業擴散；台灣除了在IT產業扮演要角之外，目前工業用設備、軟體產業等也逐漸嶄露頭角；另外，為了布局將來物聯網市場，台灣企業也開始關注掌握高度技術的日企。

根據台灣經濟部統計處數據顯示，2016年台灣對日本投資金額約為45億美元，是2015年的15倍，即使扣掉鴻海併購夏普相關金額後，仍約增加5倍之多；日本政府統計2016年1月到9月對日投資額，台灣占整體8.3%為第5名，特別集中在製造業。

何春盛受訪時指出，現階段而言，「中長期的計畫是將日本員工數擴增到500名（約是目前的6倍多），並將整體營收中日本市場占的比重提升至15%（約為目前的近4倍）」。他表示，研華的「併購目標是掌握高度技術的日企」，在物聯網方面台灣與日本將是朝向世界發展的最好夥伴。

至於被問到與日本企業合作的理由，何春盛表示，在物聯網的時代為追求效率、提高成功的機會，產業內必須進行分工，人力成本較高的日企恐怕在機器設備製造方面無法跟台灣企業競爭，於是便會產生共同合作、委託製造的機會。他指出，「日本和中國的關係並不好，台灣企業才是日本的最佳合作夥伴」。

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  • 研華公司外觀。（圖擷取自Google map）

    研華公司外觀。（圖擷取自Google map）

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