快訊明華園愛的波麗路台中登場
台日聯合成趨勢 鴻海研華搶頭香
2017-02-15
研華中長期目標 日本員工數增6倍至500名
〔編譯王惠慧／綜合報導〕《日經亞洲評論》報導，「台日聯合」趨勢正夯，台灣工業電腦大廠研華也計畫在日本展開併購，研華總經理何春盛接受《日經新聞》訪問時表示，要將日本員工數提升6倍，併購目標將是掌握高度技術的日企。
報導指出，自2016年鴻海收購夏普以來，台灣企業一直是收購日本企業的積極買家，「台日聯合」趨勢似乎正以製造業為中心，逐漸向其他產業擴散；台灣除了在IT產業扮演要角之外，目前工業用設備、軟體產業等也逐漸嶄露頭角；另外，為了布局將來物聯網市場，台灣企業也開始關注掌握高度技術的日企。
根據台灣經濟部統計處數據顯示，2016年台灣對日本投資金額約為45億美元，是2015年的15倍，即使扣掉鴻海併購夏普相關金額後，仍約增加5倍之多；日本政府統計2016年1月到9月對日投資額，台灣占整體8.3%為第5名，特別集中在製造業。
何春盛受訪時指出，現階段而言，「中長期的計畫是將日本員工數擴增到500名（約是目前的6倍多），並將整體營收中日本市場占的比重提升至15%（約為目前的近4倍）」。他表示，研華的「併購目標是掌握高度技術的日企」，在物聯網方面台灣與日本將是朝向世界發展的最好夥伴。
至於被問到與日本企業合作的理由，何春盛表示，在物聯網的時代為追求效率、提高成功的機會，產業內必須進行分工，人力成本較高的日企恐怕在機器設備製造方面無法跟台灣企業競爭，於是便會產生共同合作、委託製造的機會。他指出，「日本和中國的關係並不好，台灣企業才是日本的最佳合作夥伴」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 全世界哪個國家人口最多？ 彭文正不敢回答
- 中國曾力挺金正男接班 引金正恩不滿
- 12年國教新課綱前導學校//屏縣來義高中 將設原民實驗專班
- 24記3分砲轟倒勇士 金塊追平NBA紀錄
- 桃園地檢署新大樓落成 三月一日起新址洽公
- 老市長女兒 官邸重溫愛情故事
- 世大運反恐 下月底實兵演練
- 美國安顧問辭職╱曾洩密丟官 前中情局長列接班人
- 頭份冒牌稽查員詐罰金 攤商別上當
- 傳北韓女特工毒針出擊 刺殺金正恩兄長
- 巨大超新星 首度目睹爆炸3小時後景象
- 【洛杉磯傳真】 王丹／經常地面對自然
- 范瑋琪重返舞台 哀號造型逼死人
- 「龐德女郎」3天演活毒蟲媽媽 角逐奧斯卡女配角
- 餐盒公會喊冤 政府應從源頭把關
- 遊覽車超速 翻車害33命
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOTC to review bus operations
- 嘉市國中小 下學年恢復原學區制
- 入伍前最後一「面」池昌旭3/11會台粉
- 逃逸外勞 打死女友裝紙箱
- 百年前賴和詩句 記述北港燈節情趣
- 美官員：俄軍機危險接近美驅逐艦
- 〈愛唷傷腦筋〉媽呀！孤獨老 我不怕
- 賈姬錶為靈感 伯爵Traditional推新色
- 北投溫泉水費漲 業者成本多17％
- 兒子黏阿嬤 萁萁淚訴被趕出門
- 籃網賣羅培茲？ 恐影響豪神上場
- 《共同聲明白紙黑字》安倍：釣島適用美日安保 毋須再議
- 導遊「蕭帥」 命喪熱愛的工作
- 蝶戀花稱「連人帶車」租賃 友力推說司機「帶車靠行」 司機沒勞保 死後淪為人球
- 暫緩訪台 熱比婭︰了解中國對台施壓
- 司機沒過勞？ 女兒淚訴：已連上16天班
- 經典賽》陳威成辭退 李安熙遞補教練
- 川普︰北美自貿協定 加國部分僅需微調
- 妻援交被打槍…夫不怪她反毆殺價客
- 香奈兒數據時尚 斜紋軟呢航向未來
- 畫作是我的孩子 越籍失學生揮灑自信
- 高市屠宰場傳禽流感疑例 衛局啟動防疫
- 野鳥公園群聚 居民憂禽流感
- 開出9.5億威力彩頭獎 投注站分享喜氣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台日聯合成趨勢 鴻海研華搶頭香
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分