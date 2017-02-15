台幣勁升1.62角 又見30字頭

2017-02-15

連2升 創21月新高

〔記者盧冠誠／台北報導〕受到外資湧入、台股維持高檔整理帶動，新台幣匯率昨日呈現開高走高格局，終場勁揚1.62角，以30.868元兌1美元作收，匯價連2升並創近21個月新高，台北及元太外匯經紀公司總成交量亦放大至14.99億美元。

「大家都在猜是誰匯入！」外匯交易員說，雞年開春以來，台股屢創新高，但外資買超金額僅144億元，且觀察匯市資金湧入規模，遠比外資買超台股要高許多，中間的差額，留給市場很大問號。

華南永昌投信董事長林怡君表示，近期與許多重量級法人訪談中發現，這波台股買超資金，很多是來自中國的台商，不同以往匯回台灣鎖定不動產，本次則聚焦在股市。

匯銀主管也指出，除了台商返台資金外，尚有部分不買股票而躲進債市的炒匯外資；不過，這些資金相對有限，主因中央銀行早已規定，外資投資公債不得超過匯入資金的30％。

然而，匯銀主管認為，近期可觀察到，越來越多炒匯熱錢，看好美國財政部即將於4月發布最新「國際經濟及匯率政策報告」前，老大（央行）不敢著墨匯市太深，不斷把資金匯入台灣，導致先前暫時整理的新台幣，再度重啟新一波升勢。

據統計，2017年以來，主要亞洲貨幣中，以韓元對美元狂升6.18％最高，新台幣亦大漲4.57％緊追在後，其次為日圓升值3.11％。

「美國發布報告前，老大的確有些綁手綁腳！」匯銀主管說，美國總統川普抨擊他國操縱匯率的效應，不可否認，已讓中國、日本、南韓、台灣等東北亞四國感到壓力，並讓炒匯熱錢有機可乘。

儘管如此，還是有外匯交易員表示，畢竟老大不是「吃素」的，如遇到匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟與金融穩定之虞時，央行還是會本於職責維持外匯市場秩序。