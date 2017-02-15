彭老任期倒數 力抗匯率操縱國標籤

2017-02-15

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕彭博新聞報導，台灣中央銀行總裁彭淮南明年2月任期屆滿將下台，外界預期他剩餘任期將致力維持台幣的匯率穩定、而非著重在微調利率；台灣正面臨避免因匯率議題而觸怒美國總統川普的挑戰。台灣去年10月仍被美國財政部列為外匯報告的「觀察名單」，先前南韓及美國智庫都有學者指出台、韓兩國較中國更應被美國貼上「匯率操縱國」標籤。

彭博︰著重穩匯非微調

報導指出，78歲的彭淮南於1998年亞洲金融危機時上台，以捍衛台幣開啟擔任央行總裁的生涯，他明年將在該職位屆滿20年時離任，任職時間比前美國聯準會（Fed）主席葛林斯潘還久。台灣出口導向的經濟前景籠罩在匯率波動、全球保護主義浪潮升高擔憂造成的不確定性中，這也為長期強調穩定優先的彭淮南帶來挑戰。

富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，台灣央行將耗費心力處理台幣匯率問題，「如果川普決定在匯率問題上硬把台灣扯進來，台灣將會陷入很大麻煩」。美國財政部去年10月的半年度外匯政策報告中，仍把台灣和中、日、德、韓、瑞士列入觀察名單，指台灣有「巨額經常帳順差，且持續性地單向干預外匯市場」。

《華爾街日報》報導，白宮正擬定新計畫，應對中國利用人民幣貶值來獲取出口優勢；美國商務部將把「匯率操縱」定義為不公平補貼，而非直接貼上「匯率操縱國」標籤。日本首相安倍晉三昨日表示，美國華府已認可「安倍經濟學」成長計畫，駁斥川普不支持日銀貨幣寬鬆政策帶來日圓貶值的說法，指美日匯率議題已交由兩國財經官員處理。

彭淮南過去曾提出「柳樹理論」比喻，強調匯價要有彈性，在熱錢風暴來襲和撤出時，台幣就如同柳樹枝般彎曲、但不能折斷；他也主張「逆風操作」，匯率急升急貶、波動過大時，透過浮動匯率制度，維持匯率動態穩定的市場秩序。

減少干預 避免犯美大忌

彭博指出，台幣近期波動大，在去年11月川普勝選後至年底先是貶值約2.4%，今年以來則強升4.5%，成為僅次於韓元的第2強勢亞幣，主要受川普保護主義論調及指控貿易夥伴國利用貶值來取得優勢的衝擊，使市場臆測台灣央行將減少干預，避免觸怒美國。

美國新財長努勤先前在聯邦參議院表示，美元強勢長期來說很重要，但現在美元「非常、非常」強勢，似在呼應川普說法。永豐金控首席經濟學家黃蔭基認為，台幣走強將是台灣央行今年最大挑戰，但龐大的外匯存底有助彭淮南保持匯率穩定。