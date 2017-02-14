《台股青紅燈》賭光輸光 台股無光

2017-02-14

■費特曼

愛打麻將的人有句口頭禪，叫「有錢不賭對不起父母、賭光輸光為國爭光」。自馬政府推動證所稅修法亂市後，台股現股近幾年來成交值直落，槓桿交易倍數大、具投機性的權證市場卻強強滾，但去年卻罕見降溫；台灣人賭性堅強、券商追逐獲利拚命「造市」，權證宛如最大合法賭場，當投資人圖以小搏大、卻葬身賭海，在權證賭光輸光後，台股恐愈來愈黯淡無光。

在香港，賣買權證被稱為「炒輪」，因本輕利大，成交值僅次於香港馬會營收，可說是賭馬以外，港人最熱中的合法賭場。

根據統計，台股近5年來集中市場年成交值從28兆元一路滑落到僅20兆元出頭，但同期間新發行權證數從不到6000檔倍增到前年的1.8萬檔，年成交值也從1000億元出頭數倍增加到6700億餘元，交易人數從5萬餘人大增到9萬餘人；但去年權證新發行檔數、成交值卻罕見「倒退嚕」。

近幾年來券商積極行銷，鼓勵小資族買賣權證，發行券商不僅可坐收手續費，還透過有利本身的發行條件，來「設計」投資人；因此負責權證業務的券商衍生性商品部門，就跟前陣子亂賣TRF（目標可贖回遠期契約）的銀行財務行銷部門（TMU）一樣，成為公司獲利的金雞母。

去年權證市場罕見降溫，或許是受現股交投冷清拖累，但更可能是「賭光輸光」；當小資族慘賠在權證，怎還有餘力去投資現股。