小摩：美元兌日圓仍將跌破100大關

2017-02-14

〔編譯王惠慧／綜合報導〕摩根大通 （JP Morgan）在美國總統川普和日本首相安倍晉三會面後發布報告指，政治仍是日圓走勢的主要推動力，預計2017年底，美元兌日圓仍將跌破100日圓大關。

川普放下在選戰期間對日本關於安全與就業機會的嚴厲論調，上週末與安倍晉三進行輕鬆會談，雙方並未提及任何貨幣政策或貿易保護措施，協議將經濟對話機制交給美國副總統彭斯和日本副首相麻生太郎，會後日圓兌美元走貶。

另一方面，由於市場持續保有對川普稅收改革的期待，以及新發布的經濟數據整體呈現樂觀，週一亞股全面上揚；日本、香港及馬來西亞股市分別上漲0.41%、0.58%、0.67%，上海、深圳股市則上漲0.63%、0.74%，澳洲股市漲幅也達0.7%。

「政治是走勢推手」

摩根大通日本市場研究部門主管佐佐木融（Tohru Sasaki）在週一發布的報告中指出，「我們仍認為政治是今年日圓走勢的主要推動力」，而日本很快就會意識到，在佛羅里達州舉行川安會的和平週末已經結束了，必須面對現實，美國的保護主義將會對美元造成下行壓力。

佐佐木融先前曾表示，川普的貿易政策最終將證明不利於美元，就像1993年到1995年柯林頓政府時期一樣，他認為，日圓兌美元在今年底可望升破100日圓；週一日圓兌美元貶0.46%，至113.75日圓兌1美元；日經指數週一上漲0.41%，收在19459.15點。

佐佐木融在報告中指出，考慮到川普過去的言論，即使在川安會和平落幕後，也不代表日本與美國有關貿易和貨幣政策的討論就能持續友好且順利地進行；而且，接下來美國也可能會繼續批評弱勢日圓。