歐洲大選年 法德荷義變數多
〔記者羅倩宜／台北報導〕今年是歐洲大選年，包括法國、德國、荷蘭、義大利都有選舉，市場擔心又有民粹抬頭導致脫歐。外資瑞士銀行表示，各國脫歐可能性不高，「但政治意外仍可能發生，別忘了，英國脫歐及川普當選，在事前的機率都只有2成。」
去年全球金融市場動盪、經濟也出現高度不確定性，主要是政治影響經濟，而其中最大兩隻政治黑天鵝，就是英國脫歐公投及美國川普當選。今年政治變動又接踵而至，只是焦點從美英轉向歐盟。歐洲多個國家將舉行大選，包括3月份的荷蘭下議院選舉、4月底的法國總統大選、9月份的德國國會大選（左右總理人選）、義大利也有可能在今年擇期解散國會。
這四個國家大選，都有訴諸庶民的在野勢力，高喊退出歐盟，而且民調不低。例如法國總統參選人樂朋，上月支持度一度高達25%，高居第一；她暗示若當選，將離開歐元區並恢復使用法朗做為貨幣。去年成功發動修憲公投而導致義大利總理倫齊辭職的五星運動黨，也是主張脫歐，將在今年或明年的大選中與執政黨對壘。荷蘭極右派的自由黨有可能在3月份拿下多數席次，其黨魁也說要舉行公投，退出歐盟。只有德國梅克爾的對手舒茲，較為擁護歐盟一體化。
外資瑞銀證券表示，歐洲這幾項大選，可能導致金融市場波動，也對經濟成長帶來壓力；但目前看來，義、法、荷退出歐元區或歐盟的可能性並不高。主要是義荷兩國在野黨即使取得多數，也還須要政治結盟，才有足夠多數來翻轉。而法國民調則顯示，7成民眾反對恢復法朗。
「雖然可能性不高，但政治總有意外。別忘了，英國脫歐公投、美國總統大選之前，脫歐和川普的成功率都只有2成。」瑞銀認為，雖然黑天鵝降臨的機率不高，但在野黨不必當選已足以影響市場。「光是不確定性上升，就會對脆弱國家的債券造成壓力。」今年全球經濟成長率可從去年的3％增至3.6％，但法國對德國10年期公債利差已來到3年新高，若走勢持續，瑞銀預測，將使經濟成長放緩。
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