中國萬達集團 有意併德國郵政銀行
2017-02-14
〔編譯王惠慧／綜合報導〕《金融時報》引述3名知情人士報導，傳出中國大連萬達集團正積極物色、並尋求收購歐洲的金融機構，包括德意志銀行旗下的德國郵政銀行（Postbank）；報導指出，萬達正在試圖減少集團的房地產業務，並朝向業務多元化發展。
知情人士指出，萬達集團正積極尋求收購幾家歐洲金融機構，德國郵政銀行出現在萬達的名單上。德意志銀行希望以60億歐元的價格出售旗下德國郵政銀行，但長期低利率及國內競爭對手等環境因素導致回報率低，因此出售過程並不順利，萬達若有意買下郵政銀行，對德銀而言將是好事一樁。
知情人士表示，萬達收購歐洲金融機構的計畫還在早期階段，尚未與德銀展開接觸；萬達起初拒絕回應此事，但後來在週一發表聲明指出，萬達收購德國郵政銀行一事為不實報導，雙方無任何接洽，德銀則拒絕評論。
資金外流 中國管制
金融業界人士指出，萬萬達若成功收購，將是首次進軍金融業，也將是萬達朝向多元化發展再度邁進，過去萬達集團在中國核心事業為大型開發計畫，例如投資金額達400億人民幣的萬達文化旅遊城，以及萬達長白山國際旅遊渡假區、西雙版納萬達國際旅遊渡假區、萬達武漢中央文化區等。
金融業界人士指出，萬達在中國或海外幾乎沒有經營金融業的任何經驗，相當意外萬達會成為歐洲金融機構的潛在買家。另外，中國監管機構也對欲進行海外併購的中國企業，祭出多項限制，在核心業務之外任何超過10億美元的案件必須進行審查；至於銀行資產算不算是萬達核心業務，尚不得而知。
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