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去年權證交易戶數 4年來最低

2017-02-14

〔記者陳永吉／台北報導〕受到去年台股交易量下滑影響，股票的衍生性商品─權證，去年各項交易，不論是發行檔數、交易戶數、佔大盤成交比重、日均值等，全都較前一年下滑，其中交易戶數更是4年來最低。

券商公會新金融商品召集人白清圳表示，2016年權證日均量為22.71億元、占大盤交易量比重為2.26%；較前年權證日均量的32.85億元，衰退達30.8%，也較前年占大盤交易量的2.83%，衰退20.1%。

至於交易戶數去年僅有9.2萬戶，是3年來首度低於10萬戶，較前年的11.1萬戶衰退17.2%；同時因為市場交易低迷，去年券商發行權證檔數為2.45萬檔，也較前年衰退6.5%，則是首度出現發行檔數年度衰退的情況。

白清圳指出，權證交易的高峰在2014年，當年曾經有數天單日成交金額達50億元，佔大盤交易比重超過4%，今年將以全年平均超過3%為目標，未來則向4%邁進。

券商公會秘書長莊太平則說，目前現行稅費制度對權證發行商仍是很沉重的負擔，過去5年來平均每年全部發行商一年的總毛利約50億元，但是有4成要繳稅，是人事費用等直接成本的2倍，因此公會將向主管機關爭取合理的稅費，進一步提出建言給主管機關及周邊單位參考。

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  • 光洋科去年中將其普通股股票暨以其為標的之認購（售）權證，停止在證券商營業處所買賣。（資料照，取自網站）

    光洋科去年中將其普通股股票暨以其為標的之認購（售）權證，停止在證券商營業處所買賣。（資料照，取自網站）

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標題：去年權證交易戶數 4年來最低


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