情人節送禮 台灣花費亞太第3

2017-02-14

〔記者李靚慧／台北報導〕今天是西洋情人節，根據萬事達卡國際組織的最新調查，「鮮花巧克力」已退流行，台灣消費者偏好購買實用性商品及外出用餐慶祝，使得台灣民眾情人節購買禮品的平均花費金額，高達新台幣4557元（美金147元），高居亞太區第三名。

根據此報告，高達54%的台灣民眾會在情人節送禮物給另一半，為了取悅對方，花錢也毫不手軟，平均花費達4557元購買禮物，不但高居亞太區第三名，還大幅超越亞太區平均的新台幣2201元（美金71元）。

不過，台灣民眾購買禮物的偏好，與其他市場相較，反而不愛「鮮花巧克力」，而是要求實用性。該調查顯示，台灣民眾最愛品項，前三名分別是服飾和皮革製品（36%）、高端電子裝置（21%）和珠寶飾品（19%）。

萬事達卡分析，根據過去三年信用卡、金融卡和預付卡的消費紀錄，2014到2016年間，亞太區情人節期間花卉的銷售金額的確大幅下降。相反的，隨著金融科技和消費環境的完善，亞太區過去三年情人節的線上購物比率，成長幅度高達81%，顯示消費者購買習慣的轉變。

除了會花錢送禮物，該調查顯示，高達66%的台灣民眾也會選擇外出用餐慶祝，比率居亞太區第三名，僅次於菲律賓（70%）和泰國（69%）。至於鄰近的中國市場，消費者傾向與另一半看電影慶祝（54%），日本情侶則選擇待在家裡歡聚（54%）。