全球經濟指標轉正 台灣下半年轉好
2017-02-14
〔記者陳梅英／台北報導〕德國Ifo經濟研究院發布第一季全球經濟氣候指標從上季-1.2點回升至2.6點，為2015年第四季以來首度轉正，受訪專家對當前以及6個月後的世界經濟預期評價均改善，對台灣6個月後的整體經濟預期也呈現「轉好」。國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，顯示Ifo對台灣以及全球經濟看法樂觀。
其中，針對台灣的部分，本季受訪專家預期台灣6個月後整體經濟、資本支出可望「轉好」，民間消費由上季「轉壞」回升至「持平」，我國進、出口均可望「轉好」，但物價可能持續上升，美元相對新台幣升值，長、短期利率皆可能調升，股價水準預期會上漲。
對當前台灣整體經濟、資本支出及民間消費看法則為「壞」，惟程度均較上季改善，且整體經濟現況看壞程度為2015年第四季以來新低。
在對全球經濟的評價上，根據德國Ifo經濟研究院第一季對全球118個國家、1147位專家所進行的世界經濟調查顯示，全球經濟氣候指標由去年第四季-1.2增加至2.6點，為2015年以來首度轉正，其中，對當前經濟現況評價為-9.1，較上季-15.4好轉；對6個月後經濟預期評價為15.0點，也較上季增加0.9點。
不過在區域上，先進經濟體氣候指標表現較好，受訪專家對當前以及6個月後先進經濟體的經濟評價均較上季增加，新興市場與開發中經濟體則續呈負值，只是對當前現況看壞程度略有改善，但是對6個月後預期也沒有先前樂觀。
另，美國受訪專家表示短期全球利率將會上升，匯率方面則預期6個月後美元將持續升值。
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