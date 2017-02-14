國人買基金也崇洋 投信公會研議對策

2017-02-14

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會統計，2016年境外基金在台灣銷售規模為3.08兆元，但台灣自家販售的國內基金僅2.12兆元，僅境外基金規模的六成八；不僅如此，我國投信業發行之基金更尚無一檔銷售至海外市場！對於這種失衡現象，金管會將要求投信投顧公會研議相關對策。

截至去年底，國內共計有39家投信公司，所發行的「國內基金」總數為725檔；至於「境外基金」有核准之42家總代理人、72家境外基金機構共有1041檔。

其中，去年境外基金在台規模為3.08兆元、較前年微幅下跌0.2%，但國內基金衰退更多，減少3.64%至2.12兆元，也讓台灣的海內外基金規模差距更為擴大。

對於國內基金遠遠不及境外基金，金管會官員直言，去年台股績效還不錯，但國內基金卻沒有因此受惠，規模不增反減，跌幅甚至比境外基金大，顯示台灣人投資購買基金仍是偏愛「舶來品」。

為何國人總愛買境外基金？證期局官員指出，一方面，投資人越來越關注國際財經議題，把投資標的放眼到各國，而不侷限在台灣市場；另一方面，雖然國內投信業者發行的基金也有投資海外國家，問題是，許多國人總認為「外國月亮比較圓」，仍選擇海外發行的基金。

還好投資比重有設限

立法院預算中心也指出，如果不是金管會出手調降國人持有個別境外基金之淨值比率上限，也就是單一境外基金的台灣人投資比重不能超過50%之規定，其實境外基金餘額將更為龐鉅。

此外，海外基金不僅在台狂吸金、吃下超過大半的基金市場，官員更直言，國內投信業者至今尚無一檔基金在其他國家發行銷售，顯示我國投信業並未成功跨足海外市場。