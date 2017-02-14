台紙董總鬥法 股臨會鬧雙胞
2017-02-14
〔記者李靚慧／台北報導〕台紙昨一口氣「依法」公告了兩場分別由監察人陳如舜及宋正一召開的股東臨時會，一個要解除董事長及監察人，一個要全面進行董監改選，台紙的經營權之爭，已演變成兩派「大鬥法」。
和旺投資公司週日登報公告更換法人代表人宋正一，讓措手不及的台紙總經理余美玲，於週日臨時召開記者會，怒批簡鴻文是「簡皇帝」。台紙總務昨收到監察人和旺更換法人代表的來函，台紙雖認為和旺更換法人代表的程序有許多疑義，但仍為其在重大訊息中發布。
不過，因和旺的席次已由原先的「辭任」變為「改派」，使得台紙另一席監察人陳如舜，就不會因違反證交法規定當然解任，原先由陳如舜提案、3月13日舉行的股東臨時會仍將舉行。
台紙昨也重新公告3月13日的股東臨時會議案，除了原先要解除董事長簡鴻文的法人董事職務外，還增列了解任和旺投資公司的監察人席次，並補選一席監察人。至於新改派的監察人宋正一，昨也要求公告於3月31日召開股東臨時會，主要議案為全面進行董事改選。台紙解釋，目前雖有兩場股東臨時會，但3月13日若能順利召開，屆時董事長簡鴻文代表的和高山席次及監察人宋正一代表的和旺投資席次一併解除，宋正一代表資格遭解除，也就沒有31日股東臨時會的召集人，31日臨時會就不會成立、無須召開。
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