業成去年EPS挑戰7元 宸鴻恐虧損
〔記者陳梅英／台北報導〕TPK-KY宸鴻（3673）將於16日舉行法人說明會，以TPK上週五發布去年12月獲利自結數來看，法人估TPK因業外挹注，單季每股稅後盈餘約2元。由於TPK前三季每股稅後仍虧損5.13元，2016年結算下來，全年恐仍處於虧損，獲利要寄望今年；GIS-KY業成（6456）去年第四季業績優於預期，法人推估全年每股稅後盈餘有機會挑戰7-8元。
觸控面板廠近日股價漲翻天，TPK上週被證交所要求發布財報，TPK自結去年12月營收87.37億元，稅前5.88億元，稅後盈餘5.23億元，每股稅後盈餘1.51元；然而，由於有5.7億元的收益是業外貢獻，也就是說，去年12月TPK本業大概只處於損益兩平情況。
TPK去年第三季才剛轉虧為盈，第四季營收247.24億元，較第三季減少5.5％，略低於當初持平的預估。在12月營收87.37億元僅為損平的情況下，法人預估，加上業外收益，TPK去年第四季每股稅後盈餘約在2元上下，全年難獲利。
GIS去年第四季營運表現優於預期，合併營收296.23億元，季成長近5成。法人預估GIS單季每股稅後盈餘挑戰4元，全年每股稅後盈餘上看7-8元。
展望今年，TPK第一季因處分平潭島土地，處分利益5.42億元，每股稅後貢獻1.57元，但首季為市場淡季，TPK寄望大客戶新產品出貨抵銷淡季衝擊，力保損益兩平，若能如TPK預期，則TPK第一季應該可以小賺，第二季則看蘋果平板是否順利放量。
GIS預估首季為市場淡季，因基期因素，首季營收將較去年第四季下滑，也會低於去年同期，但不低於去年第二季；由於市場聚焦蘋果今年新機效應，包括新款iPad及iPhone，相關概念股近日在題材面支撐下，均有不錯表現，接下來就看業績能否跟上。
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