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豐興鋼筋每噸再跌200元

2017-02-14

〔記者羅倩宜／台北報導〕電爐鋼廠豐興（2015）最新調降國內鋼筋盤價，每噸再降200元，農曆年後，每噸已降500元。不過，鋼筋單軋廠的原料方胚，上週在中國大漲，已突破每噸3千元人民幣；原料漲、成品卻跌價，將導致單軋廠獲利空間縮小。

豐興昨開出本週盤價，除鋼筋跌200元之外，角、槽、扁等各式型鋼每噸調降500元，方鋼及圓鋼則維持平盤。廢鋼收購價也走疲，每噸調降200元；主要是受美國大船廢鋼降價所影響，上週美國大船廢鋼由每噸280美元降至270美元。

由於最嚴寒的冬季已過去，春暖花開後，廢鋼不再因收購不易、港口冰封等因素而供不應求，豐興坦言：「短期內，廢鋼比較沒有上漲的空間。」對電爐廠而言，產製鋼筋的原料是廢鋼，價格沒有支撐，自然帶動成品鋼筋在農曆年後連跌兩週。不過，對單軋廠而言，產製鋼筋的原料是鋼胚，若國內鋼胚供應不足，須向外採購，料源多來自鄰近的中國。

豐興昨開出的最新鋼筋價格跌200元，來到每噸台幣1萬4600元，若單軋廠是靠進口中國方胚軋製成鋼筋，扣除運費後幾無利潤，甚至虧本。

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  • 國內鋼筋價格再降。（資料照）

    國內鋼筋價格再降。（資料照）

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