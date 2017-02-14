紡織Q1營收弱 Q2迎接庫存回補潮
2017-02-14
〔記者陳柔蓁／台北報導〕三大紡織股儒鴻（1476）、聚陽（1477）、廣越（4438）營收遭到打擊，分別年減1.24％、22.89％、5.88％；因新台幣強勢，較一年前升值近1美元，且農曆新年提前至一月，假期讓工作天數減少。大摩觀察，去年底美國服飾零售通路在節慶紛紛打出價格促銷，有利去化服飾庫存，看好今年第二季起，3家大廠可望迎接一陣庫存回補潮，因此3家紡織廠都有擴產計畫，產線增幅分別為20％、10％、25％。但原物料成本高漲、川普因素仍是紡織業的黑天鵝。
儒鴻擁有上游開發布料優勢，每年研發費用占營收2％，智慧衣開發已有成果，為知名品牌製作的智慧衣將於年中問世，在越南的擴產計畫預計今年4月、10月執行完畢。外資對儒鴻持中性偏多看法，認為上半年營收有5％的成長幅度、下半年的成長力道會更強勁。
聚陽董事長周理平認為，今年出貨量增幅上看1成，因此產線規劃增加10％；並持續進行產區調配，繼今年初清算中國揚州廠後，將計畫關閉成本高漲的印尼雅加達廠，把該區產能移至印尼三寶瓏地區。今年也將引進自動模板機，為產線自動化做準備。
廣越表示，1月的減幅是因位於中國、越南的工廠一起休農曆年，導致出貨延後至2月，其訂單能見度9個月。廣越今年增加Eddie Bauer、Nike副牌Hurley、Converse、Helly Hansen等4家客戶，戶外與運動休閒款式，目標今年出貨量達到一千萬件；並正與福懋（1434）、紡織研究所共同開發平價溫控智慧衣。
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