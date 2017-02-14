晶心下月上市 今年營收估增逾30%

2017-02-14

〔記者卓怡君／台北報導〕聯發科（2454）轉投資的矽智財廠商晶心科技（6533）將於下月掛牌上市，晶心專攻嵌入式微處理器矽智財，隨著應用擴展，晶心去年第四季合併營收創下單季新高，單季轉虧為盈。總經理林志明表示，在物聯網、車聯網等新應用帶動下，今年營收可望再增溫，預計3年內成為全球第4大矽智財廠商。

法人預估，晶心今年合併營收可達2.6億元，年增逾30％，全年EPS上看0.6-0.7元。

林志明指出，晶心專注在開發自主32位元處理器IP，近期將跨入64位元處理器，營收來源包括簽約授權金、產品量產時的權利金，以及授權產品維護費用，累計授權合約從2013年的80份，逐年成長至去年的165份；隨著授權客戶產品逐漸開發有成、進行量產，權利金金額年複合成長率達118％，預估今年權利金營收可倍增，營收佔比成長至10％，因物聯網應用快速成長，有利加速晶心權利金規模放大。

晶心最大股東為國發基金，持股比重16.06％，其次為聯發科的翔發投資，持股比重為14.91％；聯發科為晶心最大客戶，佔營收逾30％，去年已降至14-15％。