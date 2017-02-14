痛失Xcerra代理權 蔚華科跌停
2017-02-14
〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體設備商蔚華科（3055）長期代理銷售Xcerra測試設備（見圖，蔚華科提供）且佔營收高達逾6成，因Xcerra看好中國市場成長性，擬收回代理權，蔚華科被限縮到僅剩台灣地區，受此利空衝擊，蔚華科昨雖緊急啟動實施庫藏股，但股價仍重挫跌停；由於依約代理權還有一年時間，蔚華科與Xcerra合作關係不排除還有轉機。
蔚華科與Xcerra約定獨家代理銷售測試設備涵蓋中國、香港及台灣，日前接獲Xcerra電子郵件告知擬限縮經銷區域至僅剩台灣，蔚華科為了維護公司、股東與全體員工利益，決議主動提出終止與Xcerra經銷協議。法人推估，蔚華科主動提出終止與Xcerra經銷協議，可能是「以退為進」的一種策略；原因是，根據雙方經銷協議約定，Xcerra終止經銷協議是在通知後的一年後生效，在此期間內，蔚華科表示，將與Xcerra持續協商未來的合作關係，也將發展其他產品線及新商機。
蔚華科於2005年間與Xcerra簽署經銷協定，Xcerra佔蔚華科營收比重超過6成，是蔚華科最主要代理產品的供應商。為避免股價受衝擊，蔚華科昨啟動實施一萬張庫藏股護盤，買回價格區間為16至26元，買回上限為15.7億元，但護盤失效，股價仍跌停到15.8元，創一年多以來新低價。
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