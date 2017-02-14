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Q1毛利率上看40% 南亞科Q2會更好

2017-02-14

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）受惠漲價效應，第一季毛利率看增，有機會上看40％，預期獲利也可望淡季不淡。

南亞科1月雖因製程技術轉換20奈米導致出貨量減少14.5％，合併營收下滑至40.67億元，月減4.59％，但受惠產品平均售價漲12.1％，帶動毛利率較去年12月拉升8個百分點。

南亞科總經理李培瑛對今年第一季看好，認為市況持續穩定，價格也將呈現上漲；第二季更好，主要動能來自智慧型手機的記憶體裝載量大幅提升，其次是雲端資料中心帶動伺服器記憶體需求增加；PC與NB出貨轉為平穩或小幅增加，消費性或智慧產品如電視對DRAM使用量也有顯著成長，DRAM需求持續增加，DRAM供給卻沒相對增多。

李培瑛表示，製造大廠若沒有增加資本支出，今年全年DRAM成長會僅來自製程轉換，位元成長率將可望在20％以下，需求端則估成長25％；由此可見，全年DRAM將呈現小幅供給短缺，價格也會上漲。

南亞科去年第四季營收為120.96億元，季增18.5％；營業毛利為37.67億元，毛利率31.1％；營業利益25.7億元，營業利益率21.2％，季增4.5個百分點。因認列出售華亞科股價，帶動稅後淨利達200.62億元，今年第一季本業在毛利率看增的情況下，市場預期獲利也可望淡季不淡。

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  • 南亞科總經理李培瑛對今年第一季看好。（資料照）

    南亞科總經理李培瑛對今年第一季看好。（資料照）

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