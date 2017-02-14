又捲匯率口水戰 央行︰台幣已超強

2017-02-14

〔編譯王惠慧、記者盧冠誠／綜合報導〕「金融時報」週一報導再度引述美國前財政部官員、「外交關係協會」駐紐約資深研究員賽澤（Brad Setser）說法指出，川普指控中國、日本為匯率操縱國的目標錯誤，「努力不讓其貨幣升值的是台灣和南韓」；這篇報導更引申賽澤是指控「真正顯而易見的罪犯（obvious culprits）是南韓、台灣或新加坡」。我國中央銀行官員僅表示，事實上，新台幣是最近全球表現最強的貨幣之一。

川普在川安會十天前抨擊日本和中國，指控兩國讓本國貨幣貶值。「金融時報」報導指出，日本自二○一一年後，便沒有干預貨幣，而中國目前更關心如何支撐人民幣，並非進一步削弱人民幣競爭優勢，反而有其他證據指出，其他亞洲國家確實在干預貨幣，顯而易見的罪犯是南韓、台灣及新加坡。

賽澤表示，「就我所知，努力不讓其貨幣升值的是台灣和南韓」；去年十二月彭博也曾引述賽澤文章，指出若以貿易順差占經濟產值（ＧＤＰ）比重而言，台灣比中國更應被貼上匯率操縱國的標籤。

報導指出，南韓、台灣經常帳順差占ＧＤＰ比重分別為八％、十五％，新加坡甚至高達十九％，而中國和日本僅三％，約為上述國家的五分之一；彼得森國際經濟研究中心資深研究員克萊恩（William Cline）估算顯示，新台幣及新加坡幣對貿易夥伴貨幣分別被低估逾二十六％、二十八％。

但報導也指出，若川普追擊在半導體、顯示器產業占有主導地位的南韓和台灣，勢必會對亞洲及全球貿易產生巨大影響；更有交易商懷疑，南韓和台灣可能已有準備，避免川普來找麻煩，今年一月韓元、台幣強漲，沒有政府出手干預的跡象。

雞年開春以來，「鶴立雞群」的新台幣，短短八個交易日對美元升幅達一．○六％，高居主要亞洲貨幣之首；今年以來，新台幣及韓元更是「唯二」對美元升幅逾四％的主要亞幣。

國內匯銀主管反問，如果央行要操縱匯率，新台幣過去一年表現會如此強勁嗎？另位外匯交易員預期，台灣應該不會被美國列入「匯率操縱國」，甚至有可能從「觀察名單」移除。