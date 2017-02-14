亞企吹投資美 被虧有川普影子
紐時︰阿里、軟銀、鴻海承諾很難辦到
〔編譯盧永山／綜合報導〕「紐約時報」報導，為了迎合美國總統川普「畫大餅」個性，包括阿里巴巴主席馬雲、軟銀總裁孫正義、鴻海董事長郭台銘等亞洲企業近來都承諾要砸大錢在美國增加投資，以創造更多就業。專家指出，三個企業家都擅於表演和自我推銷，但他們的承諾很難辦到。
馬雲、孫正義和郭台銘承諾的投資將為美創造逾百萬份工作，並帶來數百億美元投資；豐田汽車、三星電子等亞洲其他企業也聞風加碼。專家指出，這些亞洲企業所做的承諾很難辦到，卻凸顯出其負責人身上帶有川普的影子。
美國多數政治領袖會避免干預個別企業的決策，會鼓勵他們增加競爭力，維持全球市場地位。但川普聚焦於創造就業、關稅和對企業領袖開條件，凸顯其重商主義的傾向，馬雲、孫正義和郭台銘身上也有，只是程度多寡而已。
券商Sanford C. Berstein亞洲IT產業分析師莫以爾（Alberto Moel）表示：「他們深知川普的背景，因此打從心裡認同他，這也符合他們的行事風格。這些企業家是政治動物，他們居住在亞洲，亞洲有更多專制體制和更靠關係的交易。但在美國，大家還是期待公平交易。」
目前並不清楚三家亞洲企業的保證能否應驗。郭台銘曾提醒，鴻海在賓州設廠，希望的成分多過於承諾，因在賓州設立平面顯示器製造基地，將使鴻海距離亞洲供應鏈甚遠，美國也缺乏興建這類工廠的經驗；鴻海還將面臨監管的風險，一旦環境評估未通過，而使生產時間拖延，將面臨巨大損失。
莫以爾表示：「我不敢說他們會遵守所做的承諾，與其說他們所許下的是承諾，不如說是個志向。」
點名三企業家 擅於表演、自我推銷
馬雲、孫正義和郭台銘都擅於表演和自我推銷。馬雲在最近致投資人的信函中說，未來二十年阿里巴巴將創造一億個工作；孫正義也為軟銀打造三○○年的計畫，且經常在許下大承諾之後進行大規模交易；郭台銘在中國利用興建鄭州廠的名義，獲得中國政府巨額補貼，但他想在印尼設廠，卻踢到鐵板。
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