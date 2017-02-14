台灣名品展西進 1年9場剩2場

2017-02-14

〔記者羅倩宜／台北報導〕馬政府執政時期，外貿協會積極在中國各省舉辦「台灣名品展」，最高峰時一年曾辦九場，若加上邊境展，一年有十幾場；但隨著新政府上台，中國緊縮兩岸關係，今年僅規劃廣州及南京兩場。

馬政府執政八年期間，外貿協會積極與對岸建立密切經貿關係，當時的董事長王志剛提出「台灣名品博覽會（簡稱台灣名品展）」的點子，看準中國民眾對「台灣」品牌的好奇，大陣仗帶著廠商西進；不論是貢丸、珍珠粉圓、面膜、壓力襪、方塊酥，都可參展。

第一場「台灣名品展」於二○○九年在南京登場。四、五天的展會，原意是鎖定B2B買主，協助台商在當地尋找經銷或代理；不料最後一天開放一般民眾參觀，效果意外地好，當地民眾扶老攜幼都來買台灣名物，就算不買，現場吃一碗蚵仔麵線也好。

接下來幾年，中國各大城市開始廣邀貿協前往辦展，一方面符合兩岸和解的基調，當地政府也樂得讓貿協幫忙聚人氣、刺激消費，因此提供展覽場地免費等優渥的條件；二○一二年最高峰時，台灣名品展在九個城市舉辦，二○一四年也有八個城市。

不過去年總統大選後，中國為了表示「不樂見綠營當選」的態度，開始縮減名品展的場次，去年只舉辦了六場；甚至有偏遠城市為了「冷處理」，要求台灣採訪媒體名單必須經中方審核，今年全年更只剩廣州和南京兩場，距全盛時期僅不到四分之一。

貿協因辦理「台灣名品展」，與中國各地台辦交情匪淺；但新上任的貿協董事長黃志芳是綠營核心，被外界揣測恐遭中國抵制，成為「無法登陸」的貿協董事長。

黃志芳則相當淡定，僅表示「兩岸經貿請大家不必擔心；中國近幾年是台灣最重要市場，開拓中國貿易是（貿協的）重要責任」；對於前兩任董座王志剛、梁國新均頻繁赴中，被問到上任迄今是否已見過中方？黃志芳笑答：「不急，以後有機會。」