| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道又有事故！國1南下湖口段聯結車翻覆傳死傷 未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
 首頁 > 財經

關貿︰中國生意難作 只好關掉

2017-02-14

〔記者廖千瑩／台北報導〕關貿網路公司發言人張陸生說，海外業務群當初是為了台灣集品網設立，因在中國經營電商困難度高，很多在集品網設店的台灣商家都收起來，台灣集品網也連續兩年虧損，才決定在今年初結束；因台灣集品網結束，不需再找商品，也不需再有常設人員，海外業務群部門組織當然也跟著調整，但影響人數不多，對關貿其他業務也沒有影響。

海外業務規模小 影響不大

張陸生說，員工方面有幾個資遣、有幾個退休，影響人數約七人，技術人力則調到其他部門；整體來看，關貿去年營收近十三億元，來自海外業務群貢獻是「九牛一毛」，影響並不大。

張陸生坦言，在中國經營電商有一定困難，不只台灣集品網，很多西進的台灣電商都是賠錢；台灣集品網雖然收攤，但上海貿鴻在中國的核心事業未變，包括協助台塑供應鏈賣進中國、透過關貿做電子下單等業務，也都延續。

廣告
  • 關貿網路公司旗下的「Qtrade台灣集品網」，曾號稱是全台唯一以中國市場為目標的商貿平台。（取自網路）

    關貿網路公司旗下的「Qtrade台灣集品網」，曾號稱是全台唯一以中國市場為目標的商貿平台。（取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣集品網 關貿 電商
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：關貿︰中國生意難作 只好關掉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.