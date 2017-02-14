關貿︰中國生意難作 只好關掉

2017-02-14

〔記者廖千瑩／台北報導〕關貿網路公司發言人張陸生說，海外業務群當初是為了台灣集品網設立，因在中國經營電商困難度高，很多在集品網設店的台灣商家都收起來，台灣集品網也連續兩年虧損，才決定在今年初結束；因台灣集品網結束，不需再找商品，也不需再有常設人員，海外業務群部門組織當然也跟著調整，但影響人數不多，對關貿其他業務也沒有影響。

海外業務規模小 影響不大

張陸生說，員工方面有幾個資遣、有幾個退休，影響人數約七人，技術人力則調到其他部門；整體來看，關貿去年營收近十三億元，來自海外業務群貢獻是「九牛一毛」，影響並不大。

張陸生坦言，在中國經營電商有一定困難，不只台灣集品網，很多西進的台灣電商都是賠錢；台灣集品網雖然收攤，但上海貿鴻在中國的核心事業未變，包括協助台塑供應鏈賣進中國、透過關貿做電子下單等業務，也都延續。